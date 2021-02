Si lamenta per gli schiamazzi, scatta la sassaiola e poi lo aggrediscono in strada: denunciati tre giovani

Rintracciati e denunciati all'Autorità giudiziaria i tre giovani, di età compresa tra i 17 e i 18 anni, che la sera del 30 gennaio hanno prima lanciato sassi contro la finestra di un 54enne e poi lo hanno aggredito, a Paliano in provincia di Frosinone. Tutto è nato quando l'uomo ha richiamato la «mini gang» che stava facendo confusione vicino la sua abitazione. Da qui è partito il lancio di sassi degenerato poi in aggressione una volta che il 54enne è sceso in strade per affrontarli. L'uomo, trasportato all'ospedale di Colleferro è stato medicato e giudicato guaribile in tre giorni. I tre giovani sono stati identificati e deferiti alla competente Autorità giudiziaria dai carabinieri della locale stazione.

