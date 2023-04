Danza e inclusione, "Fare insieme" con i Ladri di carrozzelle al quarto comprensivo

Scroscio di applausi all' Istituto comprensivo Frosinone quarto "Campo Coni". La secondaria di primo grado ha offerto oggi - 5 aprile - un singolare uovo pasquale a tutti i presenti, dando il benvenuto alla band "Ladri di carrozzelle". L'iniziativa dal titolo "Fare insieme" ha voluto essere un evento di sensibilizzazione all'inclusione attraverso la danza.

A presenziare, con uno story telling è stato il direttore artistico e chitarrista della band romana, Paolo Falessi che attraverso svariati aneddoti, ha raccontato ai discenti cosa significa considerazione del prossimo, resilienza e possibili prospettive della qualità della vita, nonostante avversità e disabilità, con i protagonisti che si sono raccontati nelle loro attese, difficoltà e conquiste. Un’iniziativa per la coesione sociale, che nel 2019 ha ricevuto il premio Nazionale Inclusione 3.0, per «l’elevato valore sociale e inclusivo del docu-reality».



Un modo sicuramente nuovo di coinvolgere i discenti con un'inclusione di fatto e non semplicemente professata.

Il tutto è stato possibile grazie alla supervisione della dirigenza di Giovanni Guglielmi, della funzione strumentale per i bisogni educativi speciali Alessandra Grande, della collaborazione dei docenti Anna Rita Di Muzio, Gerardo Gatta, Luisa Nieddu «e alla straordinaria collaborazione della band Ladri di Carrozzelle - si legge in una nota dell'istituto - un'alleanza questa tra scuola e musica inestimabile per un' alfabetizzazione delle emozioni per la generazione zeta»