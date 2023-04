Liceo classico di Frosinone, campanella speciale e appello dopo 50 anni

Martedì 4 Aprile 2023, 16:03 - Ultimo aggiornamento: 16:05

di Marco Barzelli

Una campanella speciale quella risuonata stamattina alle 11 al Liceo classico “Norberto Turriziani” di Frosinone. La classe terza A del 1973, ancora unita dopo cinquant’anni, ha fatto una rimpatriata nello storico ginnasio di Frosinone.

Sono diventati docenti, medici, imprenditori, funzionari statali e di polizia. Si sono ritrovati nell’aula magna della loro ex scuola a metà mattinata. Dopo il suono della campanella, hanno risposto uno a uno all’appello come un tempo. A seguire, accolti da dirigenza e comunità scolastica, si sono affidati ai belli e brutti ricordi di quell’esperienza che li ha segnati per tutta la vita.