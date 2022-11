Roccasecca, bimbo di 5 anni cade in piscina e rischia di affogare: trasferito a Roma

Cade in piscina e rischia di affogare. E' successo nel pomeriggio in una struttura coperta di Roccasecca, dove un bambino di 5 anni è caduto in acqua ed è rimasto sul fondo, forse per un malore. Provvidenziale l'intervento dei bagnini che sono subito intervenuti e gli hanno praticato le prime manovre salva-vita. Poi sono intervenute le ambulanze del 118, nella zona è atterrata anche l'eliambulanza che ha trasferito il piccolo all'ospedale "Bambino Gesù" di Roma. Sul posto anche i carabinieri.