Banda del buco in azione: una telefonata al 112 fa sventare il furto. Ladri in fuga, ritrovata un'auto rubata

Erano pronti a svaligiare un supermercato di Roccasecca, ma una telefonata al 112 ha messo in moto i carabinieri e i ladri sono fuggiti a mani vuote, abbandonando fra l'altro un'auto (risultata rubata a Fondi, in provincia di Latina) poco distante.

Secondo una ricostruzione dei militari i malviventi, con volto coperto e strumenti atti allo scasso, sono saliti sulla copertura di un noto supermercato della zona, che si trova sulla via Casilina, nel tentativo di praticare un “buco”, per poi calarsi all’interno dei negozi. Alcuni residenti, assistendo alla scena, hanno chiamato il numero unico di emergenza ed è scattata la cinturazione dell’intera area. I banditi, però, forse avvertiti da un “palo”, vedendo da lontano l’arrivo, delle “gazzelle" sono riusciti a fuggire e far perdere le proprie tracce nel buio delle campagne circostanti.

Poco distante dall’attività commerciale è stata ritrovata una Fiat 500 L, con la quale verosimilmente i ladri avevano raggiunto il luogo per compiere il furto.

I CONTROLLI

Nell’ambito delle attività di rafforzamento dei controlli, disposti dal comando provinciale, i militari della Compagnia di Pontecorvo hanno proceduto al controllo di un veicolo Audi di grossa cilindrata, con targa straniera, segnalata sospetta da cittadini di Castrocielo, con a bordo due cittadini rumeni, dimoranti in un campo Rom di Napoli, entrambi censiti in banca dati per reati contro la persona, il patrimonio e violazione legge sugli stupefacenti.

Per i due uomini, oltre ai normali controlli, è scattato anche l’avvio delle procedure per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio.