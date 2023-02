Roccasecca, arrestata per un tentato furto commesso 10 anni: sconterà quattro mesi

C'è chi, con la Cartabia, divenuta orami sinonimo di "libertà" l'ha fatta franca nel giro di 24 ore nonostante l'arresto. Altri che, per un furto commesso anche 10 anni fa, vengono prelevati dai per scontare la pena. Questioni di tempi. Lo sa bene una donna di 47 anni che nei giorni scorsi è stata arrestata per un furto commesso nel 2013. I carabinieri, l'hanno rintracciata e dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della procura della repubblica di Frosinone, dovendo l’arrestata scontare la pena di mesi 4 di reclusione, essendo stata condannata per il reato di tentato furto in concorso, reato commesso in Frosinone nel maggio dell’anno 2013.

Al termine delle formalità di rito, è stata condotta presso il suo domicilio dove trascorrerà i prossimi mesi agli arresti domiciliari per l’espiazione della pena, senza potersi allontanare se non con l’autorizzazione del magistrato di sorveglianza.