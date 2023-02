Prosegue l'ondata di furti a Cassino. Ladri in azione anche al cimitero

Dopo i furti messi a segno in pieno giorno nel centro di Cervaro, altri episodi si sono verificati anche nel weekend, e più nello specifico nel parcheggio del cimitero di Cassino. A rimanere vittima del furto un noto assicuratore della Città Martire e una giovane ragazza. Ad entrambi è stato sfondato il finestrino dell'auto e i malfattori hanno portato via la borsa mentre facevano visita ai loro cari. Al ritorno, l'amara scoperta. I malviventi hanno agito indisturbati per questo motivo torna la richiesta di mettere in sicurezza il parcheggio del cimitero con telecamere di videosorveglianza.