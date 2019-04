Rapina un'anziana fuori a un supermercato, ma viene bloccato dai clienti: arrestato

Rapina un'anziana all'esterno di un supermercato, ma viene bloccato da alcuni clienti e poi arrestato dai carabinieri.

E' successo in via Marittima a Frosinone. Simone Basile, 43 anni, già noto alle forze dell'ordine, ha scaraventato a terra una signora di 70 anni e le ha portato via il portafogli. L’uomo ha tentato la fuga, ma è stato ostacolato grazie dal pronto intervento di alcuni clienti del supermercato, tra cui un maresciallo dei carabinieri libero dal servizio. I carabinieri sono intervenuti subito sul posto e lo hanno arrestato. Il portafogli, contenente denaro contante ed effetti personali, è stato recuperato e restituito all’anziana signora che ha riportato lievi ferite a causa della caduta a terra. Ultimo aggiornamento: 15:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA