Frosinone, rapina con il coltello in un bar di via Armando Fabi: è il secondo colpo in pochi giorni

Ancora un colpo del rapinatore solitario a Frosinone. Questa mattina un uomo a volto coperto e armato di coltello ha fatto irruzione in un bar un via Armando Fabi e minacciando il titolare con l’arma da taglio si è fatto consegnare l’intero incasso.Una volta arraffato il denaro il malvivente si è allontanato dileguandosi immediatamente. Il bottino ha fruttato 300 euro. Sul posto subito dopo la rapina sono arrivato gli agenti della polizia che hanno avviato le opportune indagini per dare un nome ed un volto al malvivente. Indagini a tutto campo da parte dei poliziotti della questura per accertare se possano esserci delle connessioni con la rapina avvenuta l’altro pomeriggio in viale Grecia ai danni di un negozio di parrucchiere. Numerosi i posti di blocco che sono stati installati lungo le strade più trafficate del capoluogo ciociaro.