Giovedì 19 Gennaio 2023, 08:46

Territorio sotto assedio. La manutenzione è carente ed i problemi sono sempre gli stessi. Soprattutto nella città di Sora che nelle ultime 24 ore, dopo le abbondanti precipitazioni, versa in condizioni preoccupanti. Campi da calcio e palasport sono stati invasi dall'acqua e per questo inagibili. Il palazzetto dello sport Luca Polsinelli che dovrebbe essere un gioiello per la città è stato chiuso e tutte le attività sportive sono state sospese. Stesso problema allo stadio Tomei dove i giocatori sono stati costretti a fare allenamento presso il campo Trecce.

Senza contare le decine di interventi della Protezione civile e dei vigili del fuoco che, in coordinamento con il Centro operativo comunale, hanno fatto fronte all'emergenza maltempo.

Una situazione incredibile legata prevalentemente al mancato deflusso delle acque per la presenza di caditoie e tombini riempiti di cartacce e foglie e che, evidentemente, non sono stati puliti e si sono occlusi. Anche presso l'ospedale civile Santissima Trinità dai tombini l'acqua zampillava verso l'alto.

MARCIAPIEDI OFF LIMITS

Dal centro alla periferia molti marciapiedi erano completamente allagati e le strade impercorribili. Buche sommerse di acqua nei pressi della stazione ferroviaria lungo via Pisacane transitata ogni giorno da centinaia di veicoli e autobus che arrivano al capolinea. Il manto stradale è disseminato di rattoppi e crateri.

Dal Comune fanno sapere che appena possibile saranno disposti interventi. Il sindaco Luca Di Stefano ha preannunciato l'avvio di opere di urbanizzazione, servizi e manutenzioni nella zona compresa tra Baiolardo e Romana Selva, una periferia cittadina dimenticata negli anni. Situazione al limite dell'inverosimile per gli allagamenti lungo la tangenziale e in via Trecce. La macchina dei soccorsi ha messo in campo oltre ai volontari anche il Consorzio di bonifica, l'Ambiente e Salute, gli addetti comunali e gli agenti della polizia locale. Sotto osservazione il Liri e il Fibreno che hanno raggiunto livelli di attenzione.

FRANA

Una piccola frana si è aperta sulla comunale in zona Cocorbito. Molto più preoccupante la frana lungo la 666 tra Sora e Campoli. Fango e detriti si sono riversati sulla carreggiata ma fortunatamente nessuno in quel momento si trovava a transitare e non si sono registrati danni o feriti. Attualmente si viaggia su un'unica corsia e si raccomanda la massima prudenza.

ARPINO

L'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ha provocato disagio anche nelle campagne di Arpino. In particolare nella pianeggiante contrada del Vallone dove si sono verificati allagamenti dei terreni lungo la provinciale San Sosio e in località Rondinella. Si è verificato anche qualche smottamento come quello nella zona compresa tra le località Chiatti e Morelli dove la strada comunale è ostruita da alcuni metri cubi di terra. Distacchi di terra e massi dal costone che sovrasta la provinciale che collega Arpino a Carnello.

VALCOMINO

Nella Valle di Comino le cose non vanno meglio. Ci sono frazioni di comuni come Casalvieri dove secondo i residenti sembra di vivere nel medioevo. Lungo la pericolosissima provinciale di Settignano, dove vivono tante famiglie e sorgono bar ed attività, manca la fognatura e la rete di distribuzione del gas, la pubblica illuminazione è insufficiente e basta un po' di pioggia e qualche fulmine che i terreni si allaghino e manchi la luce nelle abitazioni e di conseguenza il riscaldamento.