Il procuratore di Frosinone in visita al comando provinciale dei carabinieri

Il procuratore della Repubblica di Frosinone, Antonio Guerriero, si è recato oggi 22 dicembre presso la sala rapporto del comando provinciale carabinieri per il tradizionale scambio degli auguri natalizi.

«Il procuratore - si legge in una nota - si è soffermato sull’importante funzione svolta dai carabinieri nella costante presenza e visibilità sul territorio, il cui obiettivo primario è quello di garantire sicurezza effettiva e percepita, anche e soprattutto attraverso il costante contatto con i cittadini, sottolineando altresì l’ottimo rapporto di sinergia esistente tra i militari dell’Arma e i magistrati della Procura, indispensabile per il raggiungimento di eccellenti risultati. Il colonnello Alfonso Pannone ha ringraziato il procuratore per la sensibilità e disponibilità manifestata nei confronti del personale, elogiando anch’egli i carabinieri della provincia per le attività svolte quotidianamente».