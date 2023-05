Prete stalker minaccia via messaggio giovane che lascia associazione religiosa, condannato

Un anno e nove mesi per il prete stalker originario dell'Aquila ma che esercitava a Cassino. Dieci mesi, invece, per un suo collaboratore e assoluzione per un terzo imputato. E' la sentenza emessa dal Tribunale nei confronti di un sacerdote di 65 anni che si era particolarmente accanito contro un ragazzo di 29.

Condannato il prete stalker

Tutto è iniziato a partire dalla primavera del 2020, quando il giovane aveva lasciato un'associazione religiosa ed era stato fatto oggetto di messaggi e minacce che lo avevano portato a modificare le sue abitudini di vita.

Inoltre veniva schernito perché - secondo i racconti attribuiti al sacerdote nella denuncia che ha portato al processo - era nato da una relazione extraconiugale.

Non solo, si era accorto anche che erano state piazzate delle telecamere sul suo luogo di lavoro per "spiarlo". Le indagini si erano concentrate sul sacerdote e due collaboratori. Per il prelato - al quale nel frattempo era stato vietato di dimorare nelle province di Frosinone e L'Aquila - la condanna con pena sospesa e svolgimento di un percorso riabilitativo.