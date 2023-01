Cassino, incubo furti: dopo il tabacchi, svaligiato un altro negozio

Nuovo furto a Cassino dopo quello messo a segno nella notte tra domenica e lunedì.

Nelle scorse ore i malfattori hanno preso di mira un altro locale commerciale. Si tratta di Mister Risparmio, l'attività che si trova in via Enrico Di Nicola. Da una prima ricostruzione sembra che i malintenzionati si siano intrufolati nella notte ed abbiano fatto bottino pieno. Il danno economico deve essere ancora quantificato, ma secondo le prime informazioni che trapelano i malfattori sarebbero riusciti a portare via denaro contante per alcune migliaia di euro. I proprietari solo questa mattina si sono accorti dell'accaduto ed hanno da poco allertato le forze dell'ordine.