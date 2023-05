Premio "Carlo Acutis", riconoscimenti ai vincitori

Si archivia con successo la prima edizione del premio Carlo Acutis', organizzato dall'ufficio scuola della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, in collaborazione con l'università di Cassino e del Lazio meridionale, e con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune e dell'ordine forense di Cassino.

Il concorso, riservato a studenti del 2°, 3° e 4° anno delle scuole secondarie di secondo grado di tutte le zone della Diocesi, si è concluso con la cerimonia di premiazione dei vincitori, svoltasi all'interno del Palagio Badiale. A differenza di quanto deciso nel bando, che prevedeva i premi soltanto per i primi tre classificati, la commissione esaminatrice, alla luce del valore degli elaborati presentati, ne ha selezionati altri cinque a cui ha riconosciuto una "Menzione speciale".

Le menzioni speciali sono state assegnate a Leonardo Morgillo, IV A El, Itis Majorana, Cassino; Ermes Di Mascio, Liceo Artistico "V. Miele", Cassino; Cristina Iafrate e Benedetta Perruzza, IV A IIS Tulliano, Arpino; Denise Stabile, IV E Liceo "Varrone" Scienze Umane, Cassino e classe III A, Istituto Alberghiero "S: Benedetto", Cassino. Dopo l'assegnazione delle menzioni la Commissione, presieduta da don Nello Crescenzi, ha premiato i vincitori che avranno diritto ad un viaggio ad Assisi. Questi i vincitori. Il primo posto del podio, a pari merito, ha visto trionfare il II C Liceo Linguistico di Sora e Massimiliano Capuano Massimiliano dell'IIS "Medaglia d'Oro Cassino". Il secondo posto, sempre ex equo, è andato a Michela Picano, Federica Bevilacqua, Flavia Iaconelli, Claudia Baldinelli, Martina Maria Baruta della classe III D del Liceo Classico "Carducci"; Alessandro Lei Bianchi, Andrea Greco, Emanuele Iaquaniello, Felida Lucia Lucido, Raluca Cosmina Romaniuc della classe III D del liceo Scientifico "Pellecchia" della città Martire. La medaglia di bronzo è stata consegnata, ex aequo, al IV A del liceo Classico di Sora e a Sofia Del Prete, II B, del liceo Scientifico IIS di Pontecorvo. La cerimonia è stata presieduta dal vescovo Gerardo Antonazzo, dal professor Toni Iermano, docente di Letteratura italiana all'Università di Cassino, dall'avvocato Maria Grazia Sacco, dalla professoressa Alessia Di Giorgio e dal professor Gaetano De Angelis Curtis.