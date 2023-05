Il Frosinone cala il tris a Pisa, vittoria in rimonta: 3-1. Genoa in A, ora lo scontro diretto per il primato

Missione compiuta. Il Frosinone sbanca Pisa 3-1 e continua a volare in classifica. I giallazzurri neopromossi in A conservano così il bottino di quattro punti di vantaggio sul Genoa, secondo e da oggi matematicamente nella massima serie dopo la vittoria casalinga sull'Ascoli per 2-1.

La gara degli uomini di Grosso inizia in salita, con il gol lampo dei toscani che passano al primo tentativo con Gliozzi dopo neanche sessanta secondi. Il Frosinone non accusa il colpo, riordina le idee e comincia a sviluppare manovre. La reazione viene premiata al 32': Garritano calcia verso la porta, la sfera viene deviata da un difensore nerazzurro e finisce in rete. E' 1-1. Con questo risultato si va negli spogliatoi.

E' nella ripresa che il Frosinone costruisce il successo, grazie a due reti nel giro di 25': prima è Borrelli al 52' a ribaltare il parziale, poi è Caso al 77' a mettere il sigillo sulla ventiduesima vittoria in campionato dei canarini in 36 partite.

Nel torneo cadetto, dunque, in ballo resta anche il primato. E' una sfida a distanza tra Frosinone e Genoa. Al termine della stagione regolare mancano due turni e sabato prossimo allo “Stirpe” (ore 14) ci sarà lo scontro diretto: ai Leoni basterà un pari per alzare la coppa di campioni della B.