Prelievo con l'App disponibile anche agli sportelli automatici di Poste in provincia

Anche a Frosinone e provincia è possibile prelevare contanti senza l’utilizzo della carta presso gli sportelli di Poste Italiane.

La nuova funzionalità “cardless”, infatti, è disponibile in tutti gli Atm Postamat operativi sul territorio frusinate e consente di prelevare denaro, facilmente e in pochi passaggi, utilizzando lo smartphone al posto della carta attraverso le APP PostePay e BancoPosta.

Il servizio, che non sostituisce il prelievo automatico tradizionale, è un ulteriore soluzione tecnologica innovativa messa in campo da Poste Italiane «per rispondere alle esigenze digitali di un settore di clientela sempre più ampio ed evoluto e per soddisfare il crescente bisogno di sicurezza e velocità nelle transazioni, mantenendo comunque al contempo anche la rete territoriale “fisica” per tutte le operazioni disponibili negli sportelli degli uffici postali» - si legge in una nota.

Dall'applicazione si può selezionare la voce “Prelievo senza carta” e seguire le indicazioni, come ad esempio inquadrare il "qr code"