Sant'Ambrogio al Garigliano, annullo filatelico per i 500 anni della Chiesa

Poste Italiane, in occasione della Manifestazione “500 anni della dedicazione della Chiesa a San Biagio, che si tiene oggi sabato 21 maggio a Sant’Ambrogio sul Garigliano, ha predisposto un servizio postale temporaneo con uno speciale annullo.

Il timbro figurato, richiesto dalla Parrocchia di San Biagio, è disponibile, per chi desidera un ricordo della manifestazione, fino alle 18 presso la postazione filatelica allestita nella piazza della chiesa

«Saranno inoltre disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici: folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti - si legge nella nota di Poste italiane - Il timbro figurato sarà depositato, dopo l’evento, nell’ufficio postale con sportello filatelico di Frosinone Centro, in Piazza della Libertà, per soddisfare le richieste di bollatura dei collezionisti nei 60 giorni successivi. Trascorsi i termini sarà collocato, a ricordo della manifestazione, nel museo storico del Ministero dello sviluppo economico di Roma».