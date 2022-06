Giornata mondiale dell'ambiente, cresce la flotta ecologica di Poste in provincia

In occasione della giornata mondiale dell’ambiente (World environment day) del 5 giugno, Poste Italiane «conferma anche in Ciociaria la sua politica di sostenibilità ambientale finalizzata a promuovere iniziative e cultura a tutela della salvaguardia dell’ambiente». La ricorrenza è stata istituita il 5 giugno 1972 dall’assemblea generale dell’Onu e celebrata per la prima volta nel 1974.

In provincia di Frosinone, l’azienda «continua a implementare una serie di progetti di efficientamento energetico che già hanno prodotto degli ottimi risultati. Una delle iniziative in corso di attuazione è il rinnovo della flotta aziendale attraverso la sostituzione del parco veicoli esistente con mezzi “green”, soprattutto per il recapito di pacchi e corrispondenza».

I NUMERI

Nei centri di recapito frusinati la flotta è composta da 69 auto Hybrid che vanno ad aggiungersi ai 6 quadricicli elettrici, ai 7 tricicli basso emissivi e ai 14 veicoli alimentati a metano e gpl. In tutto 96 mezzi “green”

«A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventerà un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030 - aveva ricordato l’amministratore delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione del piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, – l’impegno che abbiamo assunto per la sostenibilità e l’innovazione è un supporto importante per raggiungere gli obiettivi del Paese e dell’Europa per una ripresa economica sostenibile, in linea con quanto programmato nel recovery plan»