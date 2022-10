Pontecorvo, terremoto in giunta: il sindaco revoca le deleghe al vice Belli

Terremoto in giunta a Pontecorvo, il Sindaco Anselmo Rotondo pochi minuti fa ha revocato le deleghe assessorili e di vicesindaco a Nadia Belli. Un atto che è stato motivato con “la mancanza di fiducia venuta meno a seguito delle ultime vicende amministrative”.

Nei prossimi giorni il primo cittadino inizierà una serie di consultazioni interne per ridistribuire le importanti deleghe che deteneva Nadia Belli, come ambiente e agricoltura.