Velivolo in avaria, atterraggio di emergenza: tanta paura ma nessuna grave conseguenza

Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza per gli occupanti di un piccolo velivolo che è “planato” nelle campagne di Pofi. Si era alzato in volo dal campo di Ferentino quando - probabilmente per un guasto tecnico - ha iniziato a perdere quota. Il pilota è stato abile a individuare un’area sulla quale fare un atterraggio di emergenza e ad arrivarci nel miglior modo possibile. Il velivolo è caduto in località Pantane, a Pofi improvvisamente ha perso quota andando a fare un atterraggio di emergenza in località Pantane nel comune di Pofi.

Si è temuto il peggio, invece il pilota non ha riportato traumi anche se era in stato di choc per l’accaduto. Il passeggero, invece, dopo essere stato soccorso dal personale dell’Ares 118 è stato trasferito all’ospedale di Alatri. Le sue condizioni non sono particolarmente gravi, ha riportato una micro frattura ed escoriazioni. Sull’episodio indagano i carabinieri. Il velivolo è praticamente inutilizzabile.