© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si svolgerà sabato pomeriggio presso l’Hotel Ristorante Memmina, la riunione di circolo per l’elezione del Segretario nazionale del Partito Democrartico. Gli iscritti al Circolo di Frosinone, sono chiamati a scegliere tra i sei candidati alla Segreteria: Francesco Boccia, Dario Corallo, Roberto Giachetti, Maurizio Martina, Maria Saladino e Nicola Zingaretti. La riunione si aprirà alle 15:00 con la presentazione delle mozioni congressuali da parte dei rappresentanti dei candidati, seguirà poi il dibattito tra gli iscritti e dalle 16:00 fino alle ore 20:00 sarà aperto il seggio per votare.“Il popolo dem – ha spiegato il segretario Andrea Palladino -, nei circoli che saranno aperti fino al 23 gennaio per le convenzioni, si ritrova per il primo voto utile a definire i 3 candidati che si sfideranno nelle primarie fissate per il 3 marzo. Un momento importante, per definire un percorso nuovo per un progetto politico che renda il Pd in grado di porsi come alternativa concreta a questo governo inconcludente, che non sta mantenendo nessuna promessa fatta ai cittadini, che blocca ogni possibilità di crescita per l’Italia. La partecipazione è fondamentale, il congresso sarà lo stimolo per ripartire”.