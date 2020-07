Addio al degrado nell’area del Casaleno. Oggi partiranno i lavori a carico della società che fa capo al Frosinone calcio per riqualificare l’anello intorno al nuovo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone. Muri fatiscenti, marciapiedi rovinati, strade dissestate dovrebbero diventare un lontano ricordo, ma soprattutto verrà realizzata un’area fruibile per gli amanti della bici e della corsa. Saranno investiti oltre 500 mila euro e il cronoprogramma prevede l’ultimazione del tutto entro il 12 settembre.

Il progetto è finalizzato al miglioramento della qualità delle strade a servizio del territorio comunale mediante la realizzazione nella sede stradale di una pista ciclopedonale, opportunamente separata dalle carreggiate destinate al transito veicolare, il rifacimento dei marciapiedi esistenti e della segnaletica orizzontale e verticale, l’implementazione dell’illuminazione pubblica, l’installazione di defibrillatori lungo l’intero anello, la realizzazione di aree di sosta e la posa in opera di recinzioni avvolgibili da utilizzarsi durante le manifestazioni sportive presso lo stadio.

Saranno realizzate due corsie destinate al transito veicolare da 3 metri ciascuna con annesse banchine per un totale di 6.90 metri di larghezza di carreggiata; la terza restante area sarà invece destinata ad ospitare una pista ciclabile da 1.50 metri di larghezza ed una pista pedonale da 2.80 metri separate dall’area carrabile mediante la posa in opera di mini barriere “New Jersey” o similare opportunamente interrotte in prossimità degli accessi all’area dello stadio e degli attraversamenti pedonali. L’area ciclopedonale sarà rivestita da uno strato di resine acriliche colorate.

Saranno rifatti anche i marciapiedi e la segnaletica orizzontale e verticale. Previste anche l’installazione di 6 stimolatori cardiaci da collocare lungo la futura pista ciclopedonale contenuti in apposite colonnine.

In viale Olimpia sarà potenziata l’illuminazione a led già presente nell’area mediante la sostituzione delle strutture già esistenti.

Per quanto riguarda la sicurezza durante le partite, saranno installate tre recinzioni avvolgibili altre 2 metri per impedire il contatto tra tifoserie ospiti e locale.

Resta irrisolto invece il nodo del collegamento tra viale Olimpia e viale Michelangelo, la a strada che dovrebbe essere a servizio dei i tifosi ospiti e consentirebbe di aumentare la sicurezza intorno allo stadio evitando contatti ravvicinati tra le opposte tifoserie. Questo passaggio inoltre permetterebbe di ampliare gli spazi di parcheggio per i tifosi locali e soprattutto darebbe modo al Frosinone calcio di realizzare il Frosinone village alle spalle della tribuna est (distinti).

Un collegamento di poco più di 200 metri bloccato per via dei ricorsi di Regione e Soprintendenza ai beni paesistici per la presenza di un’area boschiva (vi sono alcune piante di acacia). La pratica è in attesa di una sentenza da parte del Consiglio di Stato oramai da oltre un anno. Un progetto semplice da realizzarsi ma complicato per il travagliato iter burocratico e legislativo in cui è incappato per le discordanti vedute tra i diversi enti (comune, regione e soprintendenza) interessati.



