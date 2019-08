Operai travolti e uccisi in un cantiere sull'autostrada, sono due ciociari

Ultimo aggiornamento: 13:44

Due operai ciociari travolti ed uccisi da un camion in autostrada. Il drammatico incidente si è verificato ieri sera intorno alle 22,30 al km 9 della Bologna -Taranto. A perdere la vita sono stati Antonio Petruzzelli di 38 anni originario di Piglio ma residente ad Anagni e Salvatore Vani, 46 anni di Fontechiari. Entrambi stavano allestendo un cantiere per ridipingere la segnaletica stradale quando sono stati presi in pieno dal conducente del Tir, un autotrasportatore di 62 anni di origini albanesi ma da tempo residente nel bolognese.Per i due operai ciociari non c'è stato nulla da fare. Entrambi sono deceduti sul colpo. Il camionista al momento risulta indagato per omicidio colposo. Dalle prime informazioni raccolte sembra che sul cantiere fosse presente anche un altro operaio sempre di origini ciociare che grazie alla sua prontezza di riflessi sarebbe riuscito a scansarsi all'ultimo minuto ed evitare così di essere travolto dal mezzo pesante.