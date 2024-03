Omicidio a Frosinone, venerdì manifestazione delle associazioni: «Non restiamo indifferenti»

«Non restiamo indifferenti». È il tema della manifestazione in programma venerdì 15 marzo alle 19,30 dall'ingresso del Parco Matusa a piazza Cervini, organizzata da numerose associazioni del territorio dopo l'omicidio di Kasmi Kasem.

«Abbiamo sentito l'esigenza di organizzare una manifestazione per la legalità. Ci siamo riuniti nei locali del Laboratorio Scalo, grazie all'ospitalità del presidente Luca Teatini, e riflettuto a lungo su quanto potesse essere fatto dai semplici cittadini per richiamare l'attenzione su quanto accaduto. Abbiamo quindi deciso per una marcia silenziosa. E' invitata a partecipare tutta la cittadinanza. E per cittadinanza intendiamo tutti. Semplici cittadini ma anche associazioni, partiti politici, sindacati, parrocchie, circoli, studenti»

Riferendosi al delitto, le associazioni scrivono: «È accaduto a Frosinone, in via Aldo Moro, un sabato pomeriggio alle 19.

L’ora del passeggio, l’ora dell’aperitivo. È accaduto in pieno centro. In mezzo ai ragazzini dello struscio, tra i passeggini. La notizia non ha bisogno di tanti particolari. È la cronaca. Fredda, spicciola, il formale racconto di un episodio cruento. Poi c’è il resto, fatto di mille sfumature. C’è la paura, lo sgomento, per alcuni l’incredulità. Ma c’è soprattutto la riflessione, inevitabile e necessaria. Perché non è dimenticando che passa la paura. Non è omettendo che si risolve il problema o si cancella un disagio che non è di oggi, ma parte da lontano».