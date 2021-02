Maltempo, allerta della Protezione civile della Regione Lazio: «Prevista neve anche a bassa quota»

Allerta neve anche a bassa quota. La Protezione civile della Regione Lazio ha diramato un'allerta meteo che parte dalla serata di oggi vnerdì 12 febbraio e per le successive 24-36 ore. «Si prevedono sul Lazio nevicate al di sopra dei 200-400 metri in calo fino a quote di pianura, specie sui settori orientali e settentrionali della regione, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sulle aree interne montuose. Dalla tarda serata di oggi e per le successive 18-24 ore, si prevedono temporali sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Dalla tarda serata di oggi e per le successive 24-36 ore si prevedono venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le esposte».

