Arriva il temutissimo gelo di San Valentino, e dunque vento freddo e neve fin su pianure e coste. Arriva Burian, cioè una perturbazione che sconvolgerà soprattutto il termometro. A partire da oggi una massa di aria molto fredda inizierà ad affluire dall'Europa orientale verso il bacino del Mediterraneo. Per questo motivo ci sarà una vera escursione termica con un crollo delle temperature fino a ieri decisamente miti. La colonnina del termometro scenderà prima nelle regioni nordorientali per poi estendersi a tutta l' Italia.

Cosa dicono le previsioni meteo? Confermano l'ondata di maltempo.

Domani, sabato 13 si entrerà nel vivo di questa ondata gelida che provocherà anche la formazione di un minimo depressionario sul basso Tirreno e la possibilità di nevicate fino in pianura e sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Campania. Tra il pomeriggio e la serata non si esclude la possibilità di fiocchi di neve anche a Pescara, Bari e fino alle porte di Roma. L'allerta meteo conferma nevicate anche in Calabria tra sera e notte fino a quote collinari (700 metri). Da sottolineare anche i forti venti in arrivo dai quadranti settentrionali che acuiranno maggiormente la sensazione di freddo, insomma ci sarà da battere i denti come non capitava da tanti anni. Condizioni meteo più stabili invece al Nord, con maggiori spazi soleggiati, salvo un po' di nevischio sulle Alpi occidentali. Qui però saranno le temperature a far parlare di sé, con valori diffusamente sotto zero di notte e di 1°C circa sopra di giorno sulla Val Padana.

Al momento le condizioni meteo sono previste in miglioramento nel corso di domenica 14, San Valentino, con più sole su buona parte dei settori, salvo qualche fiocco di neve fin sulle coste del medio e basso adriatico, interno campano, Basilicata e settore ionico calabrese. Le temperature si manterranno ancora molto rigide e ben sotto le medie climatiche di riferimento con ancora correnti gelide da Nord.

«Da stasera arriva il gelo, ci siamo», conferma la climatologa Franca Mangianti. «Domani dovrebbe piovere in mattinata e smettere il pomeriggio. Domenica: fate molta attenzione perché le temperature scenderanno ulteriormente e si avvicineranno allo zero o a un grado ma con il sole. Bisogna considerare che abbiamo avuto temperature molto alte (giovedì c'erano 15 gradi a Roma), in questo periodo di febbraio ci dovrebbero essere 10 o 11 gradi al massimo, e quindi il freddo sarà percepito molto di più», spiega Mangianti.

Roma e il Lazio saranno in zona gialla questo weekend. Dunque chi vorrà festeggiare la festa degli innamorati mangiando fuori potrà farlo. I ristoranti sono aperti fino alle 18. Sarà una domenica ecologica, blocco auto: si va a piedi in tutta l fascia verde. C'è quindi in rischio che si formino assembramenti di pedoni in centro, come già capitato lo scorso fine settimana quando si è arrivati a chiudere via del Corso. Infine alle 12:30 si disputerà Roma-Udinese, occhi puntati sulle previsioni meteo però che potrebbero farl slittare il match

