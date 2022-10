Nasconde in casa una pistola rubata nel Capoluogo, arrestato

Il personale della Squadra Mobile, con l’ausilio delle unità antidroga e antiesplosivo del Reparto Cinofili di Nettuno hanno rinvenuto droga e armi. L’infallibile fiuto di Fester, cane specializzato nella ricerca di armi ed esplosivi, ha permesso di rinvenire, all’interno di un’abitazione del complesso di case popolari di Corso Francia, una pistola semiautomatica, calibro 9x21, con inserito il caricatore carico di 10 cartucce, altre 36 cartucce calibro 357 magnum, il tutto nascosto in un armadio che si trovava dentro un appartamento, davanti la porta del quale il cane aveva dato segnali di interesse. Il proprietario dell’appartamento è stato perciò tratto in arresto per detenzione abusiva di arma da sparo e munizioni, oltre che per il reato di ricettazione, dato che da immediati accertamenti sulla matricola è emerso che la pistola era stata rubata nel mese di luglio dello scorso anno. In una cantina del medesimo stabile sono stati trovati, ben nascosti, quasi 100 grammi di hashish e 1000 bustine di plastica, necessarie per il confezionamento delle dosi. Nello stesso complesso, ma in una palazzina diversa, è stata rinvenuta un’arma clandestina, priva di matricola, un fucile calibro 9 marca Flobert, oltre a 215 grammi di cocaina, parte della quale era già stata suddivisa in 202 dosi, pronte per essere spacciate nella piazza frusinate, e a materiale utilizzato per la preparazione ed il confezionamento delle dosi. L’arma e la droga erano custodite all’interno di un borsone, nascosto nel vano ascensore che si trova sul tetto della palazzina. Il materiale rinvenuto è stato tutto sottoposto a sequestro a carico di ignoti.