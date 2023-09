Colori e suoni l'idea vincente di due giovani ciociari in Francia

Veroli e Ripi fino a Le Havre, in Francia, per l'esposizione "Colours and sounds". Gli organizzatori sono la Curatrice d'arte Vanessa Viti (nella foto) - che è appunto di Veroli - e Alessio Calicchia, musicista di Ripi. Dafino a Le Havre, in Francia, per l'esposizione "Colours and sounds". Gli organizzatori sono la Curatrice d'arte Vanessa Viti (nella foto) - che è appunto di Veroli - e Alessio Calicchia, musicista di Ripi.

«La mostra vuole essere una vera e propria esperienza sensoriale in cui vista ed udito giocano un ruolo importante - si legge in una nota - Il tema , infatti, è proprio il legame tra l'arte visiva e la musica, una tematica largamente indagata nel corso della storia dell'arte, fu proprio Kandinskij che ne parlò e dedicò parte dei suoi studi a questo tema. Esistono innumerevoli pittori che nel loro percorso sono rimasti affascinati dall'armonia musicale come Delacroix, Matisse, Ingres e allo stesso modo musicisti che hanno sentito l'esigenza di esprimersi su tela come Dylan, Bowie o Joni Mitchel. La storia dell'arte e il patrimonio artistico che ci è stato lasciato ci dimostrano che da sempre ogni arte tende la mano all'altra, creando un cerchio unico che abbraccia il mondo. Avvicinare la pittura alla musica significa ampliare il proprio messaggio, arricchirlo, creare una forma di arte totale che riesca ad unire due linguaggi in apparenza diversi ma simbioticamente connessi». La mostra è stata inaugurata il 25 agosto ed è rimasta aperta fino al 30, riscuotendo un ottimo successo. Ogni artista selezionato ha avuto la possibilità di arricchire l'esperienza del visitatore con un'opera musicale inedita, composta e ispirata alle proprie opere. Per questo chi si è recato in visita ha avuto la possibilità di scansionare un "QR code" che ha collegato direttamente al brano «potendo vivere un'esperienza diversa dove musica e opere si fonderanno».

Le competenze come curatrice di Vanessa Viti si sono unite a quelle musicali di Alessio Calicchia, creando così una mostra unica sia per gli artisti che per i visitatori.

Gli artisti partecipanti provengono da diversi luoghi del mondo e hanno creduto nel progetto proposto dai due giovani ciociari.

GLI ARTISTI

Rita Rozynek

Junija Galejeva

Pierrette Clement

Marlene Amort

Sandrine Jarrosson

Mariken Heijwegen

Olga Andre

Veta Belinskaya

Paula Heinanen

Oleksandra Horscroft

Kathy Rush

Mel Alkan

Anaisabel Ribeiro

Jerzy Komisaruk

Maximilian Goetzen

Ettore Albert

Deborah Weber

