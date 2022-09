Morte "prematura" di Elisabetta II, il manifesto ironico a Isola Liri diventa una gaffe

Anche in un momento così solenne avevano pensato che non si potesse fare a meno dello humour inglese, ma non tutti l'hanno capito o apprezzato e l'originale messaggio di affetto si è trasformato in una gaffe. Succede a Isola Liri, nel frusinate, la città della cascata, dove oggi è comparso un manifesto per la morte della sovrana del Regno Unito: «Gli amici di Borgonuovo (una località di Isola Liri, ndr) sono vicini alla British Royal family per la prematura scomparsa della cara Regina Elisabetta II». Già, proprio così: "prematura scomparsa". Alla veneranda età di 96 anni.

Il manifesto in breve tempo è diventato virale sui social, scatenando l'ironia del web ma anche qualche commento risentito. Manuel, 39enne di Isola Liri, ci tiene a precisare che il manifesto voleva essere un messaggio di affetto, alla luce del legame che storicamente lega Isola Liri, "la piccola Manchester del sud" perché terra di cartiere , all'Inghilterra dove arrivava la carta su cui venivano stampato il Times.