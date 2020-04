Due giovani inventano "Ferentinopoli", in una settimana è già boom di ordinazioni

A Ferentino da qualche giorno sta spopolando "Ferentinopoli" il curioso gioco in scatola per famiglie e gruppi di amici ispirato al famoso Monopoli creato sul nome della città pugliese. Ideatori sono due giovani, l'artigiano Alessandro Zaccari e la neo artista uscita dall'Accademia delle Belle Arti, Alessia De Carolis. Il gioco che sta allietando le giornate dei ferentinesi in tempi di emergenza legata al coronavirus ha avuto un successo inaspettato. Già 190 ordinazioni in appena una settimana.

«L'idea - spiega il giovane artigiano ferentinate - c'è venuta a fine gennaio. Volevamo creare qualcosa per la nostra città. Ispirandoci al famoso gioco di società, abbiamo creato Ferentinopoli. Tutto dedicato alla città di Ferentino. Per esempio le quattro stazioni tipiche del gioco le abbiamo sostuite con le quattro chiese maggiori di Ferentino, poi ci sono le vie, le piazze ed i monumenti piu' importanti. Ci sono poi le pedine che raffigurano il patrono Sant'Ambrogio, Angelo dei Caduti che è in piazza Matteotti, la chiesa di san Giovanni, gli Archi di Casamari e la E' della famosa manifestazione Ferentino è. E' dedicata all'artista scomparso Vincenzino Ludovici che creò il logo della manifestazione. Ci sono voluti due mesi, finalmente ci siamo riusciti».

«Sinceramente non pensavamo di avere questo grande successo. Io sono un artigiano ed è stato tutto creato in laboratorio con materiale nostro, locale. Anche i soldi, in eruro e ovviamente finti, sono particolari - ha aggiunto Alessandro Zaccari - in quanto sono raffigurati altri monumenti della città. Il primo gioco creato è stato consegnato al sindaco Antonio Pompeo entusiasta per l'idea. Inizialmente vorremmo limitarci alla commercializzazione in città, ma sarebbe bello farlo avere in tutta Italia. E' anche un modo per pubblizzare la città dal punto di vista turistico».

