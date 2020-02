Minaccia il marito con l'ascia, poi gli distrugge l'auto: scatta la denuncia

Ha prima minacciato il marito con l'ascia, poi ha scaricato la sua rabbia con l'auto. Una donna di Veroli di 53 anni è stata denunciata dai carabinieri per i reati di minaccia e danneggiamento aggravato. La stessa, al culmine di una lite con il coniuge, per motivi di gelosia, lo ha minacciato con un’ascia presente nel giardino di casa, sfogando successivamente la sua ira danneggiando l’autovettura dello stesso colpendola ripetutamente in più parti. © RIPRODUZIONE RISERVATA