Maltempo Ciociaria, vetri infranti da chicchi di grandine grossi come palle da tennis

Vetri dell'auto infranti da chicchi di grandine grandi come palle da tennis, rami in strada, allagamenti. L'ondata di maltempo oggi giovedì 8 settembre ball'ora di pranzo ha interessato alcune zone della Ciociaria, in particolare nella zona nord della provincia dove si è abbattuta una violenta grandinata e si sono registrate anche violenti raffiche di vento. A Serrone qualcuno si è preso anche la briga di misurare i chicchi di grandine: 11 per 6 centimetri. Nel capoluogo, lungo la strada dell'alberata, il vento ha fatto cadere i rami sulla carreggiata. Per fortuna in quel momento sono stava transitando alcuna auto.