Maltempo, ad Anagni nuovo smottamento nella zona della frana della Calzatora

Tra gli effetti del maltempo che in queste ore sta flagellando la provincia di Frosinone c'è anche il nuovo smottamento che oggi pomeriggio, poco dopo le 16:30, ha colpito la zona della Calzatora ad Anagni. Zona in cui, da quasi 2 anni, è presente una vasta area franata in seguito al maltempo. Frana che ha costretto alla chiusura della strada di accesso al quartiere, mettendo in difficoltà tutti i cittadini della zona. Da tempo l'amministrazione comunale ha annunciato un progetto per la messa in sicurezza di tutta la zona. Di fatto però i lavori non sono ancora entrati nel vivo. Ed oggi pomeriggio, come detto, le piogge battenti hanno provocato un nuovo smottamento. Un palo della luce è crollato a terra; un masso molto pesante si è staccato dal terriccio rotolando alcuni metri in basso, per fortuna senza conseguenze. Molti i cittadini della zona che si sono recati sul posto quando hanno visto quello che era accaduto. Sul posto sono arrivati anche gli uomini della polizia locale per una prima ricognizione. Nel corso del pomeriggio sono arrivati anche gli uomini dell'ufficio tecnico comunale per valutare il da farsi.