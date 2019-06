© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per un po' basta con lo studio, le interrogazioni, le verifiche a sorpresa e i professori. Rainbow MagicLand, il più grande Parco divertimenti del Lazio, tra Frosinone e Roma, offre un’occasione pazzesca: due eventi straordinari dedicati alla fine dell’anno scolastico, Domenica 16 e Sabato 22 giugno!Si parte con una giornata interamente dedicata al divertimento, domenica 16 giugno, per salutare con una grande festa l’anno scolastico appena concluso. Un’occasione imperdibile per visitare Rainbow MagicLand e provare le incredibili novità di questa stagione. Ma la notte regala grandi sorprese e allora perché non tornare, sabato 22 giugno, per scatenarsi insieme agli amici di ScuolaZoo a partire dalle 22.30 e dare il via all’estate, con un mega party all’insegna dell’allegria, ma con un pizzico d’irriverenza. Lo Staff di ScuolaZoo - La community di studenti più grande d'Italia, vi aspetta per festeggiare alla grande la fine della scuola: 120 minuti di musica e ballo, grazie ai DJ e vocalist che si alterneranno in consolle e lo staff che vi farà scatenare con le hit più ascoltate del momento.Due occasioni uniche per conoscere il meglio di MagicLand, il Parco divertimenti più grande del Centro – Sud Italia. Un luogo magico, ricco di sorprese ad ogni angolo. Oltre 40 tra attrazioni e live show sempre disponibili, street animation e mille modi differenti di vivere una giornata in allegria. Grazie anche all’area shopping o alla varietà di proposte del food&beverange: chioschi, fast food, ristorante self-service, area pic – nic, tante occasioni per mangiare cibi appetitosi, divertendosi tra un’attrazione e l’altra.Da non perdere la nuova e sorprendente “Tonga”, la misteriosa Giungla dove le possibilità di giocare sono infinite. Qui potrete incontrare il gigantesco Gorilla alto ben 5 metri e immortalarvi con lui in un selvaggio selfie. Ai giovani e intraprendenti esploratori, la foresta vergine riserva ogni genere di sorpresa come la divertentissima Motorgiungla, una vera scuola guida per imparare come stare al volante in tutta sicurezza. Dopo aver ricevuto un breve addestramento, i giovani piloti, alla guida di piccoli fuoristrada elettrici, potranno cimentarsi su un circuito stradale realistico ed ottenere l’ambito patentino. Chi ama l’avventura e le arrampicate non può perdersi il “Jungle Camp”: il più grande e alto playground in Italia. Scivoli, arrampicate e reti daranno filo da torcere alle abilità atletiche dei piccoli dall’animo avventuroso. Ma “Tonga” è molto altro ancora, tra un’attrazione e l’altra la foresta si anima di personaggi misteriosi, provenienti da ogni angolo della giungla: intrepidi esploratori, allegri suonatori di bongos, curiosi scienziati, bellissime indigene, dispettosi scimpanzé…sempre pronti a rendere indimenticabile una visita al Parco divertimenti. Sarete fra i primi visitatori a provare il brivido di un viaggio nel grande vulcano Nui Lua, un’incredibile flume ride per tutta la famiglia. I visitatori, a bordo di instabili imbarcazioni e tra mille peripezie, vivranno un’avventura senza fine attorno ad un imponente vulcano alto ben 18 metri, che domina un grande lago. Dedicati a grandi e piccoli visitatori gli spettacoli, sempre disponibili, al Gran Teatro è ora in scena Aladin, la magia del musical. Sarete avvolti dalla magia e dai profumi del lontano Oriente, entrerete nella leggendaria Agrabah, incontrerete la bellissima Principessa Jasmine, Jafar il perfido Gran Visir e ovviamente Aladin, il fortunato ladro che per conquistare la sua amata affronterà insidie e mille peripezie. Mentre il Piccolo Teatro, ospita Camelot "il potere dei quattro elementi", nella Britannia del I secolo d.C. regna il potente Re Artù. Molti anni dopo deve fronteggiare troppi pericoli e per la prima volta il destino del regno passerà nelle mani degli spettatori.A MagicLand ce n’è davvero per tutti e per tutti i gusti. Anche per i visitatori più adulti e coraggiosi da non perdere assolutamente il nuovo “Haunted Hotel”, l’attrazione dark fra le più amate dai veri temerari. Un terrificante hotel abitato da zombie minacciosi che, con i suoi interni tenebrosi ed agghiaccianti, metterà a dura prova il coraggio degli impavidi ospiti.