Abate di Casamari morto per il coronavirus, il Comune di Veroli proclama il lutto cittadino

Il sindaco di Veroli Simone Cretaro per la giornata di domani, lunedì, ha proclamato il lutto cittadino per la morte dell'abate di Casamari, dom Eugenio Romagnuolo.

La salma verrà tumulata nel cimitero dell’Abbazia di Casamari dopo una benedizione, nel più stretto riserbo secondo le indicazioni governative.

Il sacerdote si è spento sabato pomeriggio nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale "Spaziani" di Frosinone dove, a metà marzo, era stato ricoverato in quanto contagiato dal coronavirus. Le sue condizioni sono apparse subito serie e purtroppo si sono aggravate con il passare dei giorni.

Parole di cordoglio sono arrivate da più parti del mondo istituzionale. «A nome mio personale, dell'intero Consiglio Provinciale e dell'amministrazione che rappresento - ha scritto il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo - esprimo profondo e sentito cordoglio per la scomparsa dell'Abate di Casamari, Padre Eugenio Romagnuolo, vittima del Covid-19. A tutta la comunità monastica e sacerdotale della città di Veroli giunga il nostro abbraccio in questa drammatica e dolorosissima circostanza. L'intero territorio provinciale sta pagando un prezzo molto alto in termini di vite umane e la morte del Padre Abate è un lutto per tutta la Ciociaria».

«La nostra comunità perde una guida spirituale preziosa e molto legata al territorio», ha invece commentato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini.

