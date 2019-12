Lite per un incidente, giovane aggredito con una chiave inglese finisce in ospedale

Dopo una lite per un incidente stradale, ha aggredito e ferito un giovane con una chiave per smontare pneumatici. È accaduto ieri pomeriggio a Ferentino, dove i carabinieri hanno arrestato un 22enne ritenuto responsabile di lesioni gravi. La vittima è stata medicata all'ospedale «Spaziani» dove gli sono stati riscontrati un trauma cranico e una profonda lesione all'altezza dell'orecchio sinistro. L'arrestato è finito ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA