Calcio, impresa del Ferentino nella tana della Lupa. Il Sora a valanga: 9-0

Impresa del Ferentino calcio nella ventisettesima giornata del campionato regionale di Eccellenza, girone C. La squadra di mister Francesco Pippnburg ha superato per 1-0 in trasferta la capolista Lupa Frascati grazie ad una rete su rigore di Francesco Prati al 90’. Il successo degli amaranto ferentinati di fatto riapre il campionato. La squadra dei Castelli Romani vanta ora cinque punti di vantaggio sul Sora, che ha strapazzato per 9-0 lontano dal pubblico amico il fanalino di coda Atletico Lazio, ancora fermo al palo, e sei punti sullo stesso Ferentino. Al termine del campionato mancano appena tre giornate. La Lupa Frascati ha un grande vantaggio ma ora sente il fiato sul collo di Sora e Ferentino e non può permettersi passi falsi.

Già domenica 10 aprile potrebbe essere una giornata importante. La Lupa Frascati riceverà il Morolo, il Ferentino ospiterà il Colleferro, mentre il Sora sul proprio campo dovrà superare l’Anagni.

«A Frascati è stata una gara equilibrata giocata bene da entrambe le squadre - ha spiegato mister Francesco Pippnburg del Ferentino -. Abbiamo affrontato una compagine fortissima. Campionato riaperto? Loro sono primi con merito quindi più che altro è stato riaperto il discorso per il secondo posto. Mancano tre giornate, cercheremo di ottenere il massimo sapendo comunque di aver fatto una stagione straordinaria. Nel finale c’è stato un po’ di nervosismo da parte loro, ma tutto è tornato alla normalità».

Il Sora ha strapazzato l’Atletico Lazio per 9-0 in una gara senza storia. Tra i protagonisti i due attaccanti bianconeri Daniel Rossi e Federico Di Stefano. Per l’attaccante romano Rossi ennesima doppietta che lo porta a 32 reti personali in campionato. Sempre più recordman in maglia sorana per numero di reti in un solo campionato.

L’Anagni supera 1-0 in casa l’Audace salendo a 44 punti e mettendo in cassaforte la salvezza diretta.

Un gol di Iacob allo scadere regala una preziosissima vittoria all’Arce contro il Sezze. Arce che sale a 36 punti.

Pari senza reti nella sfida salvezza tra Paliano e Monte San Giovanni Campano. Entrambe le squadre restano a 34 punti, in piena zona playout. Perde in casa per 1-0 dominando la gara il Morolo contro il Gaeta. I ciociari già retrocessi restano a 6 punti.