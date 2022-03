Rally Valle della Guardia, sulle strade del Cassinate trionfa la coppia Trotta-Germani

Dominio dei ciociari Trotta-Germani nella prima edizione del Rally Day Valle della Guardia - Memorial Battista Giammasi, disputatosi ieri con arrivo a San Giovanni Incarico.

Il pilota di Pontecorvo, navigato dal locale Federico Germani, è stato in testa alla gara dalla prima all’ultima prova speciale, vincendo cinque dei sei tratti cronometrati, uno a pari merito con i sardi Gessa-Pusceddu. Questi ultimi sono stati protagonisti di una brillante gara al debutto sulle strade ciociare, staccati di 9”, ed avrebbero potuto giocarsi anche la vittoria se non fosse stato per una toccata con conseguente testacoda nella terza prova. Il secondo posto è così andato al picano Giovanni Gravante in coppia con Marco Lepore, con un distacco di poco superiore ai 7”. Alla fine ha vinto il pilota che ha saputo compensare al meglio velocità e regolarità: «Una giornata fantastica, non mi aspettavo questa vittoria - ha dichiarato Trotta all’arrivo -. Per me già è stato un successo sedermi nuovamente su una vettura da corsa dopo il brutto incidente di otto mesi or sono. Volevo correre con una vettura Super 1600 e vedere il traguardo, l’ho fatto centrando anche il primo posto, di più non potevo sperare».

APPROFONDIMENTI FROSINONE Calcio, il Frosinone si rialza. Grosso: «Se avessimo...

Una gara giocata sul filo dei secondi, con la formula del rally day, su una distanza complessiva di 30 chilometri, con due prove speciali da ripetersi per tre volte, che non hanno perdonato il minimo errore ai protagonisti. Ai piedi del podio, in quarta posizione, si è piazzato l’equipaggio formato da Carnevale-Lombardi, davanti al giovane figlio d’arte, Michael Rendina, con al fianco l’esperto navigatore Mario Pizzuti. Tutti i primi cinque equipaggi erano alla guida di Renault Clio della classe RC3N/Super 1600. Al sesto posto e primo della classe RC4/A7, il pilota di Fontana Liri Emanuele Giannetti in coppia con Annalisa Bianchi su Renault Clio Williams. La gara, organizzata dalla Asd Rally Game con il supporto della associazione Pik Race, ha segnato l’apertura della stagione rallystica laziale, con un notevole successo di partecipanti.



Classifica assoluta, primi dieci: 1. Trotta-Germani (Renault Clio) in 17’21.7; 2. Gravante-Lepore (Renault Clio) a 7.7; 3. Gessa-Pusceddu (Renault Clio) a 9.2; 4. Carnevale-Lombardi (Renault Clio) a 16.5; 5. Rendina-Pizzuti (Renault Clio) a 21.6; 6. Giannetti-Bianchi (Renault Clio Williams) a 26.9; 7. Taglienti-Martini (Renault New Twingo) a 31.1; 8. Stracqualursi-Iscaro (Peugeot 208) a 34.8; 9. Trotta-Verrico (Renault Clio) a 36.2; 10. Colella-Bragaglia (Peugeot 208) a 37.7; (seguono altri 45 equipaggi).