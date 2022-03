Calcio, il Frosinone si rialza. Grosso: «Se avessimo giocato sempre così, avremmo già vinto il campionato»

«Se avessimo giocato tutte le partite come oggi, forse avremmo vinto il campionato con sette giornate di anticipo. Ma siccome non abbiamo quelle qualità, in determinati momenti abbiamo pagato dazio anche per un calendario compresso, ma non vuole essere un alibi». Lo ha dichiarato il tecnico del Frosinone, Fabio Grosso, dopo il prezioso successo allo Stirpe contro il Benevento (2-0).

«Tornando a martedì scorso (alla sfida persa a Crotone) - ha continuato Grosso - ci siamo mangiati due gol sullo 0-0 nei primi 10' ed anche quella partita avrebbe potuto prendere la stessa piega».