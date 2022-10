Martedì 25 Ottobre 2022, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 10:24



Cade dalla scala mentre raccoglie le olive nel giardino della sua abitazione e muore sul colpo. La tragedia ieri mattina a Veroli, dove non c'è stato nulla da fare per Sergio Cretaro, 66enne pensionato di Colleberardi: troppo gravi le ferite riportate durante la caduta che potrebbe essere stata causata da un malore improvviso. Il dramma si è consumato nella popolosa frazione alla periferia di Veroli intorno alle 16.30 di domenica.

Il sessantaseienne abitava lungo la strada che dal centro della frazione conduce alle Stere e a Casamari. Al momento dell'incidente stava raccogliendo le olive dalle numerose piante che si trovano nel giardino antistante la sua casa. Con lui c'erano anche la moglie e la suocera.

LA RICOSTRUZIONE

L'uomo si trovava sulla scala appoggiata a uno degli alberi situato in prossimità di un muro alto poco di due metri, al di sotto del quale c'è un piazzale pavimentato in cemento e utilizzato per la sosta delle automobili. Per cause ancora da chiarire l'uomo è caduto dalla scala precipitando sul cemento sottostante dopo un volo di circa tre o quattro metri. Immediatamente è stato soccorso dai familiari che hanno anche provveduto ad allertare il 118. Sul luogo dell'incidente si sono portate un'ambulanza partita dal presidio sanitario di via Lucio Alfio a Veroli e un'auto medicalizzata proveniente invece da Frosinone. Inizialmente i medici ne hanno valutato il trasferimento in elicottero presso uno dei nosocomi della capitale ma, vista la gravità del suo quadro clinico, hanno poi optato per l'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. Le lesioni riportate non gli ha dato scampo. E' deceduto mentre veniva sottoposto ad alcuni esami. Dopo la constatazione del decesso è stata disposta la restituzione della salma ai familiari e allestita la camera ardente presso il nosocomio del capoluogo.

LA VITTIMA

Sergio Cretaro era in pensione da poco meno di due anni, amava andare a caccia e raccogliere funghi. Aveva lavorato nel settore delle pavimentazioni al punto da essere conosciuto da tutti come piastrellista, oltre che per essere una brava persona. Lascia la madre, la moglie, due figli e i nipotini. Alla famiglia giungono anche le condoglianze del sindaco di Veroli Simone Cretaro e dell'intera Amministrazione comunale: «Una persona benvoluta da tutti, che ha speso la sua vita nella dedizione al lavoro e alla famiglia ha detto il primo cittadino -. Partecipiamo del loro dolore». Il funerale verrà celebrato questa mattina alle 10:30 presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria della Consolazione, a Colleberardi.