Successo per la Scherma Frosinone: promossa in C1

La Scherma Frosinone vola in Serie C1. Il traguardo è stato raggiunto nel corso delle competizioni di Montesilvano.

«Un risultato eccezionale quello portato a casa dalla squadra composta da Daniele Catallo, Samuele Celani, Leonardo Gamberoni ed Edoardo Belli. I giovani schermidori - si aggiunge in una nota - hanno dimostrato tutta la loro preparazione e determinazione grazie a un’ottima condotta di gara».

«Ormai erano anni che il nostro club era pronto a questo salto di qualità - commenta con soddisfazione il maestro Gianfilippo Di Nucci -. I problemi legati alla pandemia, con la sospensione di molte attività agonistiche, ci hanno rallentato, ma ci siamo rifatti alla prima occasione utile. Un risultato storico, che premia non solo i quattro ragazzi, ma tutto il gruppo di atleti del club e tutti noi dello staff tecnico, dimostrando definitivamente che il livello della Scherma Frosinone continua a crescere, collocando il club tra le realtà più competitive, non solo nel panorama regionale».