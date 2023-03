Roccasecca, educazione ambientale: i guardia parco in classe

Il 10 e il 16 marzo gli operatori delle Guardie Parco dei Monti Aurunci, hanno incontrato i bambini della scuola dell’infanzia dell’I.O. di Roccasecca. L’Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci, da sempre attivo nella educazione ambientale, porta tra i banchi di scuola le tematiche riguardanti il territorio e la natura. Anche se il comune di Roccasecca non fa parte del comprensorio aurunco, l’Ente da subito ha accettato l’invito dell’I.O. di Roccasecca per un loro intervento, come previsto dal progetto curriculare “ Insieme facciamo la differenza”. Tutte le sezioni dell’Istituto hanno aderito al progetto per sensibilizzare i più piccoli sull’importanza del rispetto dell’ambiente. Per l’occasione è stata allestita, in ogni plesso, una mostra di manufatti realizzati dai piccoli alunni con materiale da riciclo e cartelloni. I bambini hanno accolto calorosamente e incuriositi gli operatori ,ascoltando con interesse e partecipando attivamente con domande ed aneddoti.