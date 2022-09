Frosinone, anche serbatoi di amianto abbandonati sulla superstrada: altri soldi pubblici (della Provincia) per la bonifica

L’abbandono di rifiuti lungo le strade resta una piaga. Anche su quelle principali come la Sora-Atina-Cassino, una delle più trafficate della Ciociaria. E la conseguenza, oltre allo spettacolo indecoroso che si presenta agli occhi di automobilisti e turisti, è anche quella che bisogna tirar fuori soldi pubblici per ripulire le aree.

Ne sa qualcosa l’amministrazione provinciale di Frosinone, che ancora una volta è chiamata a intervenire, impiegando risorse, per togliere cumuli di spazzatura e scarti di vario genere lasciati a terra, sull’asfalto, sia sulle piazzole di sosta sia ai lati della carreggiata.

E’ quello che è accaduto, di nuovo, sulla superstrada che collega il Sorano con la Val di Comino da un lato e con la Marsica dall’altro. La fotografia del fenomeno è contenuta nell’ultima determina dirigenziale del settore manutenzioni area V dell’ente di piazza Gramsci. Non soltanto chili e chili di materiale plastico e sacchi di immondizia indifferenziata, ma perfino serbatoi di amianto. Il tutto rinvenuto ai margini di alcuni tratti dell’arteria a scorrimento veloce, nella fascia chilometrica compresa nel primo tronco (di competenza del servizio provinciale), in particolare in corrispondenza della piazzola di sosta al km 42+300 direzione Cassino e di quelle nei pressi dello svincolo Sora Nord, oltre che sulle rampe della stessa uscita. Vere e proprie discariche a cielo aperto, con la Provincia costretta ad attivarsi per ripristinare le normali condizioni facendo rimuovere quanto gettato in modo indiscriminato da ignoti.

Sono state così predisposte attività di bonifica delle zone in questione. Per le operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti in siti autorizzati, l’ente ha affidato l’incarico a una ditta di Sora per un impegno di spesa complessivo, comprensivo di Iva, pari a 15.476, 18 euro. Fondi del bilancio dell’ente provinciale, con copertura prevista in un capitolo del documento contabile 2022.

Si procederà anche allo smaltimento della quantità di indifferenziata raccolta in precedenza dagli operatori lungo tutta la tratta della Ssv Sora-A1 primo tronco e portata, provvisoriamente, nell’area di deposito situata a Broccostella.

I PRECEDENTI

Non è la prima volta che la Provincia di Frosinone deve farsi carico di lavori del genere sulla superstrada. Nell’agosto scorso, nell’ambito dell’operazione ribattezzata “strade pulite”, erano stati trovati e recuperati anche pneumatici e ingombranti. In quell’occasione c’erano voluti due giorni di lavoro per liberare i bordi dell’arteria dallo svincolo di Sora fino a quello per Casalvieri. Nel febbraio 2018, inoltre, sempre l’ente di piazza Gramsci, aveva dovuto stanziare circa settemila euro per far sparire i rifiuti buttati, sempre da ignoti, lungo il primo e secondo tronco.