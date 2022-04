Sabato 16 Aprile 2022, 07:15

Pasqua e Pasquetta a Prato di Campoli, rivista l’ordinanza che limitava l’accesso alle automobili: scompare il limite di 500 imposto dalle misure anticontagio e si torna alle originarie 700. Anche l’ingresso sarà controllato e a pagamento, il Comune infatti ha riassegnato la gestione del pianoro alla Compagnia dei Viandanti mentre la Polizia locale ha disposto ferrei controlli anche sull’accensione dei fuochi e sul divieto di transito nel prato e nei boschi da parte di quad e motocicli.

La gestione del pianoro e della montagna affidata alla Compagnia dei Viandanti sarebbe dovuta ripartire a giugno. Poi il Comune di Veroli ha invece deciso di anticiparla al lungo weekend di Pasqua a cui seguiranno anche il ponte del 25 Aprile e il fine settimana del primo maggio: tre settimane durante le quali i frequentatori della montagna si prevedono numerosi. Ecco perché i volontari della Compagnia dei Viandanti sono già al lavoro: ieri hanno fatto le pulizie e oggi installeranno i bagni chimici. Così già da domani, giorno di Pasqua, tutto dovrebbe essere a posto dal punto di vista logistico. Lunedì sarà attivo anche il checkpoint per i pagamenti del biglietto di ingresso ai parcheggi. Le tariffe in vigore sono quelle ordinarie: 2 euro per i motocicli, 2 e 50 centesimi per le automobili e 5 euro per i camper.

I chioschi fissi saranno ancora chiusi in attesa del bando comunale ma nei giorni scorsi sono stati assegnati i permessi ai titolari di street food che ne hanno fatto richiesta: sono ben quattro fra cui, per la prima volta in assoluto, uno che si occuperà di vendere la tipica stesa ciociara.



I CONTROLLI

Un ruolo importante durante il lungo fine settimana di Pasqua lo svolgeranno anche gli uomini della Polizia locale agli ordini del comandante Massimo Belli. È lui stesso a spiegare che ci sarà una pattuglia fissa dislocata a Prato di Campoli mentre un’altra, mobile, vigilerà sul territorio con particolare attenzione al centro storico dove sono previste visite guidate, il mercato dell’antiquariato e lo street food. La Pasquetta a Veroli nasce dalla volontà dell’Amministrazione Cretaro di incentivare il commercio dopo la pandemia. Sempre in tema di controlli, a Prato di Campoli saranno presenti anche la Protezione civile e le guardie zoofile in aiuto ai vigili urbani. «Si vigilerà sull’accensione dei fuochi che è permessa soltanto nei barbecue fissi o mobili – anticipa il comandante Belli - e ci sarà un controllo pedissequo per far rispettare il divieto di transito nei boschi e nel prato per i quad e i motocicli. Ripristinate anche le aree di sosta con segnaletica verticale ben visibile».