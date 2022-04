Domenica 17 Aprile 2022, 07:10

Torna la Ztl a Isola del Liri. Con un’apposita ordinanza il comandante della polizia locale, il commissario Antonio Romano, ha disposto la chiusura al traffico veicolare di tutto il centro storico per la giornata di lunedì, dalle ore 11 alle ore 19.30.

Un gran numero di turisti è atteso in città proprio per il lunedì di Pasquetta e, dunque, per garantire la sicurezza pubblica si è deciso di blindare il centro permettendo così a famiglie e visitatori di godere delle bellezze cittadine senza l’intralcio della presenza dei mezzi a motore. Di conseguenza, il traffico veicolare per lunedì sarà deviato sulle direttrici di via Napoli e via Po. In centro potranno transitare i residenti, i veicoli al servizio di persone portatrici di handicap muniti dello speciale contrassegno e ovviamente le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso.

Sono molti i luoghi che rimarranno aperti oggi e domani a Isola del Liri. In particolare, il magnifico Castello Boncompagni-Viscogliosi che sarà visitabile oggi alle ore 11, 12 e 16. Mentre domani sarà aperto tutto il giorno con ingressi alle ore 10, alle 11.30, alle 12, alle 15, 16 e 17. A darne notizia è il gruppo di Discover Ciociaria che gestirà le visite. Per poter accedere al Castello è necessario prenotarsi.

Tutti i locali, bar e ristoranti, rimarranno aperti, pronti ed attrezzati ad accogliere le comitive che sceglieranno la città delle cascate per trascorrere momenti di pace.

Per tradizione molti isolani, invece, sceglieranno di trascorrere il lunedì dell’Angelo sulla collina di San Sebastiano. Qui, nel 1822, fu introdotta la festa popolare del lunedì in Albis ed ancora oggi è tradizione, per i cittadini di Isola del Liri, trascorrere la Pasquetta sui prati che circondano la chiesetta. L’area di recente è stata ripulita e sistemata dagli operai comunali che hanno rimosso i cumuli di immondizia lasciati da ignoti. Per limitare il fenomeno sono state installate delle apposite telecamere che potranno essere utilizzate dalle forze dell’ordine per individuare gli eventuali trasgressori.