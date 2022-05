Settimana europea dei parchi, iniziative nella Riserva del lago di Posta Fibreno

Partirà sabato 21 maggio la “Settimana europea dei parchi”, ideata per festeggiare la nascita del primo parco europeo istituito in Svezia nel 1909.

Per l’occasione la Riserva naturale lago di Posta Fibreno ha organizzato una serie di iniziative sui suoi sentieri volte a far conoscere il patrimonio naturalistico e le bellezze del territorio nonché a stimolare l’attività fisica in natura per contribuire a diffondere stili di vita salutari.

Tra le attività in programma domenica 22 maggio: Benessere in cammino, camminata sportiva organizzata in collaborazione con i Camminatori del Golfo; I sentieri della riserva, escursione sui sentieri natura organizzata in collaborazione con Family Cai di Cassino; La sentieristica che vorrei, laboratorio creativo per bambini.

Dal 20 al 22 maggio, inoltre, visitando la Riserva, sarà possibile partecipare al Festival delle Biodiversità, a cura dell’associazione “Natura Loci”. Il programma è stato diffuso attraverso una nota.