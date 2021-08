Giovedì 26 Agosto 2021, 00:12 - Ultimo aggiornamento: 00:36

Un grave incidente stradale si è verificato ieri mattina, intorno alle 12, lungo la superstrada Sora-Cassino, tra Vicalvi e Alvito.

Una vettura con a bordo due persone è finita fuori strada ribaltandosi. La conducente e la passeggera sono rimaste ferite. Gli altri automobilisti in transito si sono fermati per prestare soccorso e chiamare il 118. In pochi minuti sul luogo sono giunti i sanitari, che hanno trasportato le due in ospedale. Non sono in pericolo di vita.