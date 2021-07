Guardia di Finanza, il generale Pomponi in visita al Comando di Frosinone

Sabato 17 Luglio 2021, 22:07

Il generale di Divisione Virgilio Pomponi, comandante regionale Lazio della Guardia di Finanza, ha visitato il Comando provinciale del Corpo, a Frosinone. È stato ricevuto dal comandante provinciale, il colonnello Alessandro Gallozzi. Prima si è intrattenuto con una rappresentanza di finanzieri in congedo delle sezioni dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia, poi l’alto ufficiale ha rivolto prima un saluto al personale in servizio presso tutti i reparti dipendenti del Comando provinciale, poi ha fatto il punto della situazione con tutti gli ufficiali ed i comandanti di reparto. Ha espresso «parole di apprezzamento per i risultati di servizio conseguiti nei diversi comparti operativi» e sottolineato «come gli stessi rappresentino la prova tangibile dell’efficienza della mission svolta quotidianamente dalle Fiamme Gialle che operano sul territorio della provincia di Frosinone».

Nella stessa giornata il generale Pomponi, accompagnato dal comandante provinciale, ha reso visita al procuratore di Frosinone, Antonio Rosario Luigi Guerriero, «con il quale si è intrattenuto in proficui e cordiali colloqui di lavoro».

Al termine della visita, l’alto ufficiale è andato all’abbazia di Montecassino dove, dopo aver incontrato e salutato il procuratore di Cassino, Luciano d’Emmanuele, e le altre autorità provinciali, ha preso parte al convegno “La polizia giudiziaria nel circondario di Cassino”, organizzato dalla Procura della città martire.