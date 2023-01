Frosinone, incendio in un deposito sull'asse attrezzato

Vigili del fuoco in azione questa mattina presso un deposito adiacente al centro commerciale, situato lungo l'asse attrezzato a Frosinone, a causa di un incendio. Dalle prime informazioni raccolte sembra che a scatenare il rogo sia stato un quadro elettrico andato in avaria.

I pompieri del comando provinciale di Frosinone intervenuti prontamente sul posto hanno provveduto a domare le fiamme che si stavano già propagando all'interno del locale dove si trovavano bancali, scatoloni e merce riguardante capi di abbigliamento. I vigili del fuoco sono stati impegnati per diverso tempo nel deposito in quanto dopo aver domato l'incendio hanno dovuto mettere in sicurezza l'intera zona ed effettuare l'opportuna bonifica al fine di evitare eventuale inquinamento ambientale.