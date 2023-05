Frosinone, oggi i sindaci di 14 centri. L'affluenza risale, al via lo spoglio

Le urne si sono chiuse alle 15 ed è subito partito lo scrutinio che decreterà i futuri sindaci di 14 Comuni della Ciociaria.

Ecco quelli al voto in provincia di Frosinone: Amaseno, Anagni, Aquino, Arpino, Atina, Boville Ernica, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Villa Latina, Villa Santa Lucia.

Sono 44 i candidati a sindaco.

Queste le sfide: a Ferentino (Fiorletta, Musa, Schietroma e Fiorini), ad Anagni (Natalia, Tuffi, Cardinali, Santovincenzo), ad Arpino (Chietini, Sgarbi, Quadrini), a Fiuggi (Baccarini, Festa, Risica), ad Amaseno (Como, Gerardi), ad Aquino (Risi, Tomassi), ad Atina (Valente, Volante, Aprile), a Boville (Perciballi, Di Mario, Di Cosimo, Venditti), a Filettino (Persiani, Saturnini, Cesario, Caruso, Forlini, De Meis, Terrinoni), a Pico (Ornella Carnevale, Rossana Carnevale, Lepore), a Pignataro (Murro, Risi), a Serrone (Proietto, Damizia, Leone), a Villa Latina (Rossi, Persichini), a Villa Santa Lucia (La Marra, Capraro).

Le urne si sono chiuse poco fa, alle 15. L'affluenza definitiva in provincia di Frosinone è stata pari al 70,71 per cento, in salita rispetto alla prima giornata (domenica - 55,58 per cento), ma leggermente inferiore alla tornata del 2018, quando aveva raggiunto il 71,59.

Ecco i dati dell'affluenza comune per comune: Amaseno (78,80), Anagni (74,77), Aquino (78,74), Arpino (64,14), Atina (52,40), Boville Ernica (76,07), Ferentino (69,84), Filettino (84,12), Fiuggi (65,48), Pico (78,04), Pignataro Interamna (61,79), Serrone (81,36), Villa Latina (58,33), Villa Santa Lucia (80,83).